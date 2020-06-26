Лікар-епідеміолог заявила, що в Україні багато людей навіть не здогадуються, що перехворіли COVID-19, через те, що у країні проводять вкрай мало тестів на антитіла.

Про це завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні "Охматдит" Катерина Сояк розповіла "ТСН".

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За словами медика, на сьогодні в Україні спостерігається послаблення перебігу хвороби COVID-19, у багатьох захворювання перебігає безсимптомно.

Те, що я спостерігаю серед своїх знайомих лікарів та їхніх пацієнтів, зараз хвороба COVID-19 перебігає відносно легко, а у деяких – взагалі безсимптомно,

– сказала Сояк.

Епідеміологиня зазначила, що не варто думати, ніби в Україні все так добре із поширенням коронавірусу, у порівнянні з іншими країнами.

"У нас просто обмежений ресурс щодо тестування. Так, у нас роблять тести якісно і досить швидко. Але ресурс обмежений. Було б більше тестувань, був би вищий рівень захворюваності", – вважає вона.

З початку епідемії COVID-19 зафіксовано 41 117 випадків інфікування. За минулу добу в країні померли ще 19 осіб, всього в Україні – 1089 летальних випадків. Загалом 18 299 хворих змогли подолати хворобу.