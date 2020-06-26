Врач-эпидемиолог заявила, что в Украине много людей даже не догадываются, что переболели COVID-19, из-за того, что в стране проводят крайне мало тестов на антитела.

Об этом заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля больницы "Охматдет" Екатерина Сояк рассказала "ТСН".

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По словам медика, на сегодня в Украине наблюдается ослабление течения болезни COVID-19, у многих заболевание протекает бессимптомно.

То, что я наблюдаю среди своих знакомых врачей и их пациентов, сейчас болезнь COVID-19 протекает относительно легко, а у некоторых вообще бессимптомно,

– сказала Сояк.

Эпидемиолог отметила, что не стоит думать, будто в Украине все так хорошо с распространением коронавируса, по сравнению с другими странами.

"У нас просто ограниченный ресурс по тестированию. Да, у нас делают тесты качественно и достаточно быстро. Но ресурс ограничен. Было бы больше тестирований, был бы выше уровень заболеваемости", – считает она.

С начала эпидемии COVID-19 зафиксировано 41 117 случаев инфицирования. За минувшие сутки в стране скончались еще 19 человек, всего в Украине – 1089 летальных случаев. В целом 18 299 больных смогли преодолеть болезнь.