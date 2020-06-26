Социологи провели опрос среди украинцев. Оказалось, что большинство опрошенных (66%) считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

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Его провели в конце мая – начале июня. Больше всего респондентов – каждый третий, 37% считают, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам".

Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". Выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился – 18%.

Кому это выгодно

Тем, кто выбрал вариант об искусственном происхождении и случайном распространении, задавали дополнительный вопрос: какая страна это сделала? Вопрос задавался в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% – Россию. Другие страны назывались реже.

Тем, кто выбрал вариант о преднамеренном распространении, также задали дополнительный вопрос об инициаторе этих действий.

Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем, 26% считают, что Китай является ответственным за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%). Другие ответы назывались реже,

– говорится выводах.

Как проходило исследование

Опрос проходил по телефону среди 2000 украинцев. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.