Більшість українців вважають, що коронавірус створили штучно: опитування

Соціологи провели опитування серед українців. Виявилося що більшість опитаних (66%) вважають, що коронавірус має штучне походження.

Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

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Його провели в кінці травня – на початку червня. Найбільше респондентів – кожен третій, 37% вважають, що коронавірус був "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення і / або збитків окремим країнам".

Ще 29% вибрали варіант, що коронавірус "зроблений штучно в лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю". Вибрали варіант, що коронавірус з'явився природним шляхом і потім поширився – 18%.

Кому це вигідно

Тим, хто вибрав варіант про штучне походження й випадкове поширення, ставили додаткове питання: яка країна це зробила? Питання ставилося у відкритій формі, тобто респонденту варіанти відповідей не пропонувалися.

Переважна більшість респондентів (70%) вважають, що коронавірус був штучно розроблений в Китаї. Ще 5% назвали США, 3% – Росію. Інші країни називалися рідше.

Тим, хто вибрав варіант про навмисне поширення, також поставили додаткове питання про ініціатора цих дій.

Половина респондентів (49%) не змогли відповісти на питання. Разом з тим, 26% вважають, що Китай є відповідальним за розробку та умисне поширення коронавірусу. Далі слідують США (11%) і Росія (2%). Інші відповіді називалися рідше,

– йдеться висновках.

Як проходило дослідження

Опитування проходило телефоном серед 2000 українців. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької й Луганської областей.