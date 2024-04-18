Автори цього звіту виявили різні свідчення, що підтверджують, що червоне вино може покращити здоровому сексуальне життя у чоловіків і жінок.

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Корисні речовини у вині

Поліфеноли, компоненти, присутні в червоному вині, мають ключову роль у здатності цього напою підвищувати лібідо (слід зазначити, що ці сполуки також присутні в темному шоколаді, чаї, травах і деяких фруктах та овочах).

Поліфеноли мають сильні антиоксидантні властивості, які протидіють формуванню вільних радикалів та інших хімічних речовин, що викликають окислювальний стрес і можуть пошкодити клітини.

Вино покращує лібідо

Як з'ясувалося, антиоксиданти, що містяться у червоному вині, можуть сприяти покращенню здоров'я кровоносних судин, сприяючи збільшенню кровотоку, що допомагає підтримувати ерекцію. Вино також може підвищувати рівень тестостерону, гормону, що відповідає за статевий потяг у чоловіків і жінок.

Дивно, але жінки, які регулярно споживають (від однієї до двох склянок на день) червоного вина демонстрували вищі показники сексуального потягу та [вагінального] мастила, що сприяло загальному поліпшенню сексуальної функції порівняно з тими, хто не вживав вино,

– наголошують автори.

На закінчення автори дійшли висновку, що червоне вино, при помірному споживанні, може бути потенційно корисним для людей з еректильною дисфункцією, а також може впливати позитивно на репродуктивну функцію через механізми, які пов'язані з судинорозширювальними властивостями червоного вина та його антиоксидантною активністю.