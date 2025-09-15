Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

До слова До 35 тисяч гривень: кому з медиків збільшать зарплату у 2026 році

Що передбачає програма "Чекап-40+"?

Уряд 15 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ незабаром розгляне Комітет з питань бюджету Верховної Ради.

Одним із нововведень стала програма "Чекап-40+". На неї закладено 10 мільярдів гривень. Кошти підуть на адресну виплату громадянам віком від 40 років, аби вони могли пройти комплексний скринінг здоров'я.

У першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоров'я,

– заявила Свириденко.

Загалом на сферу охорони здоров'я передбачено 258 мільярдів гривень. У бюджет закладено й фінансування програм із безоплатного забезпечення ліками для громадян. Зокрема тих українців, які лікуються від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних недуг.

Бюджет на медицину у 2026 році: що відомо?