Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Что предусматривает программа "Чекап-40+"?
Правительство 15 сентября утвердило проект государственного бюджета на 2026 год. Документ вскоре рассмотрит Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады.
Одним из нововведений стала программа "Чекап-40+". На нее заложено 10 миллиардов гривен. Средства пойдут на адресную выплату гражданам в возрасте от 40 лет, чтобы они могли пройти комплексный скрининг здоровья.
В первую очередь проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья,
– заявила Свириденко.
Всего на сферу здравоохранения предусмотрено 258 миллиардов гривен. В бюджет заложено и финансирование программ по бесплатному обеспечению лекарствами для граждан. В частности тех украинцев, которые лечатся от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических недугов.
Бюджет на медицину в 2026 году: что известно?
- Общая сумма финансирования сектора здравоохранения увеличится на 38 миллиардов гривен, чем в прошлом году.
- Также произойдет увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи. Ее повысят до 35 тысяч гривен.
- Также увеличится зарплата у медиков прифронтовых регионов, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 миллиарда гривен, что на 16,1 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.