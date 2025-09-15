Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
К теме Какой показатель минимальной зарплаты заложили в бюджете на 2026 год
Кому из медиков увеличат зарплаты до 35 тысяч гривен?
Юлия Свириденко сообщила, что в госбюджете на 2026 год на здравоохранение планируют выделить 258 миллиардов гривен – это на 38 миллиардов больше, чем в этом году.
Среди ключевых изменений – повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 тысяч гривен, а также дополнительные выплаты медикам в прифронтовых регионах.
Финансирование программы медицинских гарантий возрастет до 191,6 миллиарда гривен (на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году).
Кроме того, украинцы и в дальнейшем смогут бесплатно получать лекарства против сердечно-сосудистых болезней, диабета и других хронических заболеваний.
Какие еще бонусы и доплаты предусмотрены медикам?
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 1 января 2026 года меняется система оплаты труда семейных врачей. Если врач подпишет 1 800 деклараций с пациентами, его минимальная зарплата составит 35 тысяч гривен.
Минздрав также планирует поощрять медиков работать в сельской местности и прифронтовых регионах, где наибольший кадровый дефицит. Для этого предусмотрено финансирование на обустройство рабочих мест и возможность получить служебное жилье.
Кроме того, молодые врачи, которые с 2025 года согласятся работать в селе или прифронтовой зоне, получат единовременную выплату в 200 тысяч гривен. Обязательное условие – завершение интернатуры в одном из 20 государственных медицинских университетов, подчиненных Минздраву или МОН.