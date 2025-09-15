Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Кому из медиков увеличат зарплаты до 35 тысяч гривен?

Юлия Свириденко сообщила, что в госбюджете на 2026 год на здравоохранение планируют выделить 258 миллиардов гривен – это на 38 миллиардов больше, чем в этом году.

Среди ключевых изменений – повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 тысяч гривен, а также дополнительные выплаты медикам в прифронтовых регионах.

Финансирование программы медицинских гарантий возрастет до 191,6 миллиарда гривен (на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году).

Кроме того, украинцы и в дальнейшем смогут бесплатно получать лекарства против сердечно-сосудистых болезней, диабета и других хронических заболеваний.

Какие еще бонусы и доплаты предусмотрены медикам?