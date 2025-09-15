Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Кому з медиків збільшать зарплати до 35 тисяч гривень?
Юлія Свириденко повідомила, що у держбюджеті на 2026 рік на охорону здоров'я планують виділити 258 мільярдів гривень – це на 38 мільярдів більше, ніж цьогоріч.
Серед ключових змін – підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень, а також додаткові виплати медикам у прифронтових регіонах.
Фінансування програми медичних гарантій зросте до 191,6 мільярда гривень (на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році).
Крім того, українці й надалі зможуть безкоштовно отримувати ліки проти серцево-судинних хвороб, діабету та інших хронічних захворювань.
Які ще бонуси та доплати передбачені медикам?
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що з 1 січня 2026 року змінюється система оплати праці сімейних лікарів. Якщо лікар підпише 1 800 декларацій із пацієнтами, його мінімальна зарплата становитиме 35 тисяч гривень.
МОЗ також планує заохочувати медиків працювати у сільській місцевості та прифронтових регіонах, де найбільший кадровий дефіцит. Для цього передбачене фінансування на облаштування робочих місць та можливість отримати службове житло.
Крім того, молоді лікарі, які з 2025 року погодяться працювати в селі чи прифронтовій зоні, отримають одноразову виплату у 200 тисяч гривень. Обов'язкова умова – завершення інтернатури в одному з 20 державних медичних університетів, підпорядкованих МОЗ або МОН.