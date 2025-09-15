Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Кому з медиків збільшать зарплати до 35 тисяч гривень?

Юлія Свириденко повідомила, що у держбюджеті на 2026 рік на охорону здоров'я планують виділити 258 мільярдів гривень – це на 38 мільярдів більше, ніж цьогоріч.

Серед ключових змін – підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тисяч гривень, а також додаткові виплати медикам у прифронтових регіонах.

Фінансування програми медичних гарантій зросте до 191,6 мільярда гривень (на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році).

Крім того, українці й надалі зможуть безкоштовно отримувати ліки проти серцево-судинних хвороб, діабету та інших хронічних захворювань.

Які ще бонуси та доплати передбачені медикам?