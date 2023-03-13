Вражає, але жінка навіть не підозрювала про свою вагітність. Вона у звичному режимі працювала, відпочивала.

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27-річна Емілі Грем прокинулася від болей в животі, схожими на біль під час менструації, але її стан швидко погіршився. Незабаром у жінки почалися потуги.

Наречений британки Еш Грін викликав швидку допомогу, медики прибули вчасно, щоби прийняти пологи. Жінка народила доньку, лежачи на ліжку у своїй квартирі. Дівчинка народилася здоровою, її назвали Ізабель. Після пологів матір та дитину доправили до лікарні.



Емілі Грем з донечкою та нареченим / Фото Kennedy News and Media

Грем підкреслила, що не знала про свою вагітність і була здивована раптовим народженням дитини. Натомість коханий жінки заявив, що й раніше відчував, як дитина штовхалася у неї в животі, але не хотів говорити про це, бо думав, що жінка просто сіпається уві сні.

Жінка ні в чому себе не обмежувала

Усього за кілька годин до пологів Грем працювала. Незадовго до цього вона веселилася на корпоративі, а коли перебувала на шостому місяці вагітності, тричі прокотилася найшвидшими американськими гірками під час поїздки до Флориди.



Емілі Грем на шостому місяці вагітності катається на американських гірках / Фото Kennedy News and Media

Британка розповіла журналістам, що її наречений зателефонував батькам, приїхавши до лікарні.

Спочатку вони привітали нас і запитали, коли будуть пологи. Але ми відповіли, що дочка вже народилася,

– розповіла британка.

Зверніть увагу! У медицині існує таке поняття як непомічена вагітність – рідкісний стан, коли жінка взагалі не підозрює, що вагітна. Таке може продовжуватися до самих пологів.

Подібний випадок трапився й з іншою британкою – Деліт Джонс ще 2 роки тому. Вона вийшла з дому і відчула себе дуже погано. Все було схоже на гострий приступ болю в животі. Жінка одразу подзвонила рідним. Сестра Кейт одразу запідозрила щось недобре. Тому викликала швидку допомогу. Дівчина думала, що в Деліт приступ апендициту. Але все виявилося значно цікавіше.

Медики одразу підтвердили, що почалися пологи. Довезти дівчину до лікарні не вдалося – Деліт почала народжувати на стоянці біля супермаркету, де працює її хлопець Дін, який теж нічого не підозрював.