У Великій Британії заявили про створення надійного тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19, який дає результат менш ніж за 20 хвилин.

Про це повідомляє видання Medical Express.

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На жаль, на сьогодні найточніші тести на коронавірус перевіряють зразок протягом кількох годин, а швидкі тести часто видають помилковий результат.

Відтак професора Стівен Бастін розробив тест, який називається Cov2-ID і видає результат через 20 хвилин після початку тестування.

Тест за короткий проміжок часу вміє визначати три вірусні мішені, по яких аналізує стан організму. Перші експерименти показали, що він є на 100% точним.

Тести повинні не лише чітко визначати інфікованих, але і робити це досить швидко, щоб заражена людина не встигла передати вірус іншим. Наша система передбачає, що людина чекає всього 20 хвилин і відразу дізнається результат тестування. Якщо результат позитивний, хворий відразу ж відправляється додому на самоізоляцію,

– пояснив професор.

Розробник вважає, що систему тестування можна буде поставити не лише в стаціонарних лабораторіях, але і в громадських місцях – вокзалах, аеропортах, школах і офісах.

У статті додається, що на сьогодні Cov2-ID є найшвидшим і найбільш надійним тестом в світі.