В Великобритании заявили о создании надежного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, который дает результат менее чем за 20 минут.

Об этом сообщает издание Medical Express.

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К сожалению, на сегодня точные тесты на коронавирус проверяют образец в течение нескольких часов, а быстрые тесты часто выдают ошибочный результат.

Поэтому профессор Стивен Бастин разработал тест, который называется Cov2-ID и выдает результат через 20 минут после начала тестирования.

Тест за короткий промежуток времени должен определять три вирусные мишени, по которым анализирует состояние организма. Первые эксперименты показали, что он является на 100% точным.

Тесты должны не только четко определять инфицированных, но и делать это достаточно быстро, чтобы зараженный человек не успел передать вирус другим. Наша система предполагает, что человек ждет всего 20 минут и сразу узнает результат тестирования. Если результат положительный, больной сразу же отправляется домой на самоизоляцию,

– пояснил профессор.

Разработчик считает, что систему тестирования можно будет поставить не только в стационарных лабораториях, но и в общественных местах – вокзалах, аэропортах, школах и офисах.

В статье добавляется, что на сегодня Cov2-ID является самым быстрым и самым надежным тестом в мире.