Переливання крові бойовими медиками

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За її словами, бойові медики будуть мати безумовне право на переливання крові.

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Тут питання стоїть в іншому, щоб ці люди мали відповідну підготовку. Суть дискусії зводилась якраз до цього. І медичні сили, Міноборони і МОЗ знайшли компроміс в цьому і люди, які зможуть переливати крові, але не мають медичної освіти, вони просто будуть проходити підготовку в МОЗ,

– розповіла Маляр.

За її словами, це нормальні практика, тому що медичні сили все-таки відповідають за життя військових і вони зобов'язані дбати, щоб люди підготовлені це робили.

Зазначимо, що на підставі наказу МОЗ і протоколів НАТО, у складі бойових медиків можуть бути особи, які не мають медичної освіти. Однак, у зв'язку з відсутністю профільної освіти, їм було заборонено проводити переливання крові відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України. Тепер це питання вирішили.

Як стати донором

Щоб медикам було, що переливати, потрібно донатити не лише гроші, а й кров. Стати донором може майже будь-яка здорова людина віком від вісімнадцяти років – без протипоказань до донорства і з вагою щонайменше 50 кілограмів. Для тих, хто важить менше, існують обмеження за об'ємом крові.

Протипоказання бувають абсолютними та тимчасовими. Серед абсолютних — ВІЛ, сифіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, хвороби крові та онкологічні захворювання. Ці захворювання можуть передатися через кров реципієнту. До тимчасових належать: вживання алкоголю, менструація, видалення зуба, татуювання, пірсинг, інфекції, пологи та лактація.