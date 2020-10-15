У Білорусі за добу 14 жовтня зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 613. Минулої доби виявили 597 випадків COVID-19.

Яка ситуація з коронавірусом у Білорусі

Загалом в країні інфікувались понад 85 тисяч людей. Про це повідомили в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

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За весь період пандемії у Білорусі одужали 78 583 людей, від ускладнень коронавірусу померли 916 пацієнтів. Всього у країні провели понад 2 мільйони тестів на COVID-19.

Зауважимо, раніше чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко применшував небезпеку коронавірусу, однак на тлі протестів політик почав лякати ним протестувальників. До слова, загального карантину в країні не оголошували та кордони не закривали. Наразі влада країни не говорить про запровадження обмежень.

Зверніть увагу! Всього у світі на коронавірус захворіли 38,6 мільйона людей. Близько 26,7 мільйона хворих вже одужали, проте 1,09 мільйона пацієнтів померли.

В Україні ж у жовтні збільшився приріст нових хворих. Зокрема, за добу 14 жовтня COVID-19 діагностували у 5062 людей. Загалом захворіли понад 280 тисяч українців.