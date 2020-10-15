В Беларуси зафиксировали новый рекорд по количеству больных COVID-19
В Беларуси за сутки 14 октября зафиксировали рекордное количество новых больных на коронавирус – 613. За прошедшие сутки выявили 597 случаев COVID-19.
Какова ситуация с коронавирусом в Беларуси
Всего в стране заразились более 85 тысяч человек. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения Беларуси.
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За весь период пандемии в Беларуси выздоровели 78 583 человек, от осложнений коронавируса умерли 916 пациентов. Всего в стране провели более 2 миллионов тестов на COVID-19.
Отметим, ранее нынешний самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко преуменьшал опасность коронавируса, однако на фоне протестов политик начал пугать им протестующих. К слову, карантина в стране не объявляли и границы не закрывали. Сейчас власти страны не говорят о введении ограничений.