Про те, як пройти дослідження за програмою ПМГ, які допомогають виявити онкологію на ранніх стадіях, нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.

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Перелік безоплатних дослідження для виявлення раку

мамографія – обстеження молочних залоз,

гістероскопія – обстеження матки,

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка,

колоноскопія – обстеження товстого кишківника,

цистоскопія – обстеження сечового міхура,

бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.

Увага! Для проведення діагностичних досліджень встановлені вікові обмеження – мамографію і колоноскопію призначають після 40 років, гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.

Пацієнтам гарантуються також безплатно при проведенні обстеження, крім самого обстеження консультація лікаря, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії.

Що потрібно для проходження таких досліджень Для безплатного дослідження потрібно отримати направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення призначеного лікаря.

Пацієнти відповідного віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами,

– розповіли в МОЗ.

Виключення для молодших пацієнтів теж можливі

Попри вікові обмеження для досліджень, пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо є підозра на новоутворення. Вони теж будуть оплачені державою.

Важливо! Щоб дізнатися, де розташований потрібний медичний заклад для проведення дослідження, можна зателефонувати в контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 16–77.