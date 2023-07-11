Про те, як пройти дослідження за програмою ПМГ, які допомогають виявити онкологію на ранніх стадіях, нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.
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Перелік безоплатних дослідження для виявлення раку
- мамографія – обстеження молочних залоз,
- гістероскопія – обстеження матки,
- езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка,
- колоноскопія – обстеження товстого кишківника,
- цистоскопія – обстеження сечового міхура,
- бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.
Пацієнтам гарантуються також безплатно при проведенні обстеження, крім самого обстеження консультація лікаря, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії.
Що потрібно для проходження таких дослідженьДля безплатного дослідження потрібно отримати направлення лікаря, з яким укладена декларація, або направлення призначеного лікаря.
Пацієнти відповідного віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами,
– розповіли в МОЗ.
Виключення для молодших пацієнтів теж можливі
Попри вікові обмеження для досліджень, пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо є підозра на новоутворення. Вони теж будуть оплачені державою.