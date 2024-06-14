Інтерес до використання тварин для біомедичних цілей у наукової спільноти виник не вчора. Раніше вже проводилися експерименти з собаками, які виявляли різні хвороби у людей, включаючи рак, завдяки своєму чуйному нюху. Канадські вчені також показали, що собаки здатні по запаху виявляти ознаки стресу у людей, які страждають на постравматичні розлади.

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Нове дослідження діагностику раку

Тепер же увагу вчених привернули медоносні бджоли, які мають не менш сильний нюх, що дозволяє їм розпізнавати різні аромати навіть за низьких концентрацій. Використання бджіл у діагностиці може виявитися більш економічним рішенням.

Група фахівців з університету Мічігану (США), включаючи експертів в галузі біомедичної інженерії, мікробіології та нейронаук, провела серію експериментів, які підтвердили здатність бджіл розрізняти дихання людей, хворих на рак легень, і здорових, за специфічними леткими органічними сполуками. Результати дослідження були опубліковані у журналі Biosensors and Bioelectronics.

У лабораторних умовах вчені створили штучні аромати, що імітують дихання здорової людини та пацієнта з онкологією. В останньому випадку використовувалися шість різних біомаркерів раку легенів. Двадцять бджіл протестували на реакцію на ці суміші.

Бджоли розпізнають рак легенів

Використовуючи спеціально розроблений і надрукований на 3D-принтері пристрій, вчені фіксували бджіл і за допомогою мікроелектродів, вставлених в нюхову частину мозку, реєстрували нейронні реакції на різні запахи.

Аналізуючи дані, дослідники виявили, що бджоли здатні вловлювати молекули, пов'язані з раком легень, і робити це у дуже низьких концентраціях. Крім того, бджоли успішно розрізняли між здоровими клітинами та клітинами, ураженими раком легень, а також між дрібноклітинними та не дрібноклітинними формами раку.

Автори дослідження підкреслюють значущість своїх знахідок для розвитку нових біомедичних методів діагностики. У майбутньому вони планують створити неінвазивний діагностичний тест, який буде аналізувати повітря пацієнтів, що видихається, подібно до того, як це робить мозок бджіл. Цей метод може стати революційним у визначенні типу раку легень, що має критичне значення для вибору лікування.

Відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак легенів є одним із трьох найпоширеніших видів раку у світі, поряд з раком молочної залози та колоректальним раком. Часто хвороба виявляється на пізніх стадіях, коли можливості лікування вже обмежені.