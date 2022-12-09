Хоча депресія – складне захворювання, останні дослідження вказують на роль бактерій, які живуть у кишечнику, припускаючи, що певні штами бактерій можуть підживлювати симптоми депресії, тоді як інші можуть їм протидіяти.

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Нове дослідження мікробіому

У нових дослідженнях вчені виявили 13 груп бактерій, які пов’язані з ймовірністю виникнення симптомів депресії у дорослих. У деяких випадках кишкові бактерії були виснажені у людей з депресією, тоді як в інших вони були присутні у відносно високому рівні.

Деякі з цих мікробів беруть участь у виробленні глутамату, серотоніну та інших найважливіших сигнальних молекул нервової системи. Це пояснює, чому мікрофлора кишківника впливає на психічне здоров'я.

Бактерії в кишківнику впливають на ризик депресії

У дослідженні брало участь майже 3000 людей. Нідерландські та британські медики всебічно вивчили стан їхньої психіки, а також зібрали зразки мікрофлори та геному. Після аналізу цих проб дослідники виділили кілька десятків мікробів, що так чи інакше пов'язані з розвитком депресії.

Раніше дослідники вважали, що склад мікрофлори впливає лише на метаболізм, проте спостереження останніх років показали, що особливості у складі мікрофлори відбиваються на ймовірності розвитку раку та інших хвороб, а також на поведінці людей та тварин.