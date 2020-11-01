Вдруге за часи пандемії COVID-19 Австрія запроваджує посилений карантин. Влада аргументує необхідність цього кроку тим, що система охорони здоров'я має "не безмежні можливості".

Австрійці прагнуть уникнути перевантаження медичної системи (кількість інфікованих коронавірусом у Європі стрімко зростає), а тому вводить комендантську годину та інші обмеження. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц, пише Укрінформ.

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Курц оголосив, що країна з півночі третього листопада і щонайменше до кінця місяця йде на локдаун.

В Австрії – одна з кращих систем охорони здоров'я у світі, проте і її можливості не безмежні,

– попередив Себастьян Курц.

"Як і навесні, треба буде відмовитися від багатьох важливих для нас сфер", – додав політик. Мовиться про такі обмеження:

Заборонять проводити культурні та спортивні заходи (крім професійного спорту), а також заходи дозвілля.

Не працюватимуть театри, опери, концертні зали, кінотеатри, фітнес-зали та басейни.

Припиняють прийом туристів готелі (але тих, хто їде у відрядження, будуть поселяти).

Не обслуговуватимуть відвідувачів заклади громадського харчування (працюватимуть тільки на доставку).

Зустрічатися у колі понад двох домогосподарств – заборонено.

З 20:00 і до 06:00 діятиме комендантський час (виходити можна – на роботу, щоб помогти іншим людям, для купівлі продуктів і ліків, а також для пробіжки, прогулянки чи вигулу собаки).

Учні старших класів та студенти вишів навчатимуться дистанційно. Молодші та середні класи шкіл і дитсадки поки працюватимуть, але уряд залишає за собою право передумати.

Що важливо, усім закладам, постраждалим від нових обмежень, уряд компенсує 80% обігу із розрахунку прибутку за листопад 2019 року.

До слова, 31 жовтня стало відомо, що й Велика Британія вслід за багатьма державами Європи відновила жорстокий карантин на території держави. Він буде діяти протягом щонайменше 4 тижнів: від півночі 4 листопада до 2 грудня.

З іншого боку Повний локдаун має бути крайнім заходом, – ВООЗ