Второй раз за время пандемии COVID-19 Австрия вводит усиленный карантин. Власть аргументирует необходимость этого шага тем, что система здравоохранения имеет "не безграничны возможности".

Австрийцы стремятся избежать перегрузки медицинской системы (количество инфицированных коронавирусом в Европе стремительно растет), а потому вводит комендантский час и другие ограничения. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет Укринформ .

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Курц объявил, что страна с полночи третьего ноября и по меньшей мере до конца месяца идет на локдаун.

В Австрии – одна из лучших систем здравоохранения в мире, однако и ее возможности не безграничны,

– предупредил Себастьян Курц.

"Как и весной, надо будет отказаться от многих важных для нас сфер", – добавил политик. Речь идет о таких ограничениях:

Запретят проводить культурные и спортивные мероприятия (кроме профессионального спорта), а также мероприятия досуга.

Не будут работать театры, оперы, концертные залы, кинотеатры, фитнес-залы и бассейны.

Прекращают прием туристов отели (но тех, кто едет в командировку, будут селить).

Не будут обслуживать посетителей заведения общественного питания (работать будут только на доставку).

Встречаться в кругу более двух домохозяйств – запрещено.

С 20:00 и до 06:00 будет действовать комендантский час (выходить можно – на работу, чтобы помочь другим людям, для покупки продуктов и лекарств, а также для пробежки, прогулки или выгула собаки).

Ученики старших классов и студенты вузов будут учиться дистанционно. Младшие и средние классы школ и детсады пока будут работать, но правительство оставляет за собой право передумать.

Что важно, всем заведениям, пострадавшим от новых ограничений, правительство компенсирует 80% оборота из расчета прибыли за ноябрь 2019 года.

К слову, 31 октября стало известно, что и Великобритания вслед за многими государствами Европы возобновила жестокий карантин на территории государства. Он будет действовать в течение не менее 4 недель: с полночи 4 ноября по 2 декабря.