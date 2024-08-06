Про це заявив голова підкомітету ВР з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями, нардеп від "Слуги народу" й голова Національної асоціації онкологів Валерій Зуб.

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За його словами, документ почали розробляти ще у 2020 році, але просуванню завадила спершу пандемія COVID-19, потім повномасштабна війна.

Втім, з початком широкомасштабного вторгнення кількість онкологічних випадків в Україні лише збільшилася, через що зросла і летальність.

Будучи одним із ініціаторів розроблення документу, Валерій Зуб подякував президенту України Володимирові Зеленському за винесенення питання онкології на рівень Ради національної безпеки і оборони та відповідний указ про введення в дію рішення РНБО.

А також міністру охорони здоров'я Віктору Ляшко, оскільки саме під його керівництвом вдалося домогтися ухвалення Національної стратегії.

Важливо! До стратегії входить окрім лікування також питання профілактики, скринінгу і діагностики.

Кабінет Міністрів назвав онкологічні захворювання одним із найважчих викликів для сфери охорони здоров'я, зокрема через зростання кількості випадків, труднощі ранньої діагностики і складне лікування.

"Відвідуйте щонайменше раз на рік сімейного лікаря для профілактики і виявлення раку на ранніх стадіях, що значно збільшує шанси на успішне лікування", – наголосили в уряді.