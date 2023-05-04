Про це розповіла лікар-гінеколог Оксана Негрич. Вона зауважила, що табуювання теми анального сексу – може збільшувати ризики для жінок.

Дивіться також Як виглядають жіночі презервативи: все про безпечний секс у Всесвітній день контрацепції⠀

Причини різні: цікавість, бажання нових відчуттів, наполягання партнера. До 25% жінок, які мають досвід анaльнoгo ceксy, повідомляють, що хоча б раз їх змушували до цього,

– цитує Оксана Негрич дані Medscape.

Анальний секс може шкодити жінкам

Популяризація анaльнoгo ceксy часто створює хибну ілюзію цілковитої безпечності, але це не зовсім так. Лікарка назвала можливі ризики для здоров'я:

слизова оболонка прямої кишки тонка і її легко пошкодити, що робить її більш вразливою до травм та інфекцій;

високий ризик зараження такими захворюваннями як хламідіоз, генітальний герпес, генітальні кондиломи, гонорея, гепатит В, ВІЛ, сифіліс;

м'язи прямої кишки у жінок анатомічно слабші, ніж в чоловіків.

Зверніть увагу! Лікарка додала, що жінкам потрібно враховувати й вагітність, пологи, особливо ускладнені, слабкість м'язів тазового дна. Всі ці фактори роблять травматизацію більш ймовірною і збільшують ризики нетримання газів та калу у майбутньому.

Оксана Негрич – гінекологиня “Це не означає, що анaльнuū ceкс – це стовідсоткова гарантія серйозних проблем у майбутньому, особливо якщо це спорадичні випадки, а не щоденна практика, однак зважайте на ризики”.

Як убезпечити анальний секс

Для зменшення ймовірності ускладнень, лікарка радить ЗАВЖДИ використовувати презерватив та лубрикант та змінювати презерватив при зміні виду сеkсy.



Під час анального сексу слід використовувати презерватив / Фото Unsplash

В разі больових відчуттів/кров'янистих виділень після статевого акту обов'язково звертайтеся до проктолога.

Як і з іншими видами сексуальної активності, нагадує Оксана Негрич, варто дослухатися до власних бажань, а не до моди чи забаганок партнера і враховувати можливі наслідки.