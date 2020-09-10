Фармацевтичні антисептики дійсно є ефективними у боротьбі з бактеріями та вірусами. Адже ліцензований виробник ліків забезпечує виробництво антисептиків з чистого фармацевтичного, а не технічного спирту, з необхідною концентрацією не менше 60%.

До фармацевтичного антисептика завжди є інструкція, повний перелік діючих речовин, сертифікати якості та висновки лабораторних досліджень. Але і ціна на такі антисептики не дуже дешева. Чи можна їх чимось замінити?

Простою альтернативою антисептикам є звичайне, але ретельне миття рук гарячою водою з милом. Воно не тільки знищує віруси та бактерії, але і видаляє бруд, утім така можливість є тільки коли ви вдома, або у приміщенні з наявністю санітарної кімнати.

Антисептик власними руками. Існує багато варіантів виготовлення антисептика. Основою для кожного з них незмінно є етиловий спирт у концентрації не менш ніж 60% з можливим додаванням перекису водню, гліцерину або інших компонентів. Готуючи такий антисептик важливо дотримуватись правильних пропорцій і сумісних компонентів, які у комбінованому розчині не прореагують між собою, а будуть дійсно ефективними.

Дешеві антисептики, куплені на ринку або в інтернеті. Обираючи ці варіанти захисту від вірусів та бактерій варто пам’ятати, що у них зазвичай не вказано концентрації спирту, переліку компонентів та не зазначено від яких інфекцій вони допомагають. Також зазвичай немає інструкції, лабораторних досліджень і сертифікатів якості. Можливо вони підійдуть для обробки поверхонь, але наносити їх на шкіру може бути небезпечно, особливо для людей схильних до алергії та подразнень шкіри, тому їх ефективність залишається під питанням.

Антибактеріальні вологі серветки. Дуже зручні у використанні та при негайній потребі очистити руки, коли немає можливості використати більш дієві засоби, є просто порятунком. Однак у них часто невідомий склад дезінфікуючого розчину, яким вони просочені, невідома концентрація спирту, та незрозуміло, від чого саме, окрім бруду, вони ефективні.

Обробка рук горілкою є зовсім не ефективною, адже вміст спирту у ній 40%, в той час, як для знищення вірусів та бактерій потрібен вміст спирту не менше 60%.

Звичайно, всі ці альтернативи мають право на життя, але все ж обираючи дійсно ефективний та якісний антисептик для своєї родини слід звертати увагу на всі плюси на мінуси, щоб бути впевненими в надійності захисті.