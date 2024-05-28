У фонтанах брудна вода

Важливо розуміти, що вода у фонтанах не проходить такого ретельного очищення, як вода, призначена для купання в басейнах або пиття. У фонтанах вода оновлюється рідко, і в спеку в ній можуть активно розмножуватися різні мікроорганізми.

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Крім того, воду фонтанів можуть забруднювати птахи та гризуни, що також збільшує кількість можливих збудників захворювань.

Які інфекції можна підчепити у фонтанах

Сальмонельоз. Бактерії роду Salmonella можуть потрапити у воду фонтану та розмножуватися за відповідних умов, включаючи високу вологість та температуру.

Якщо фонтани не піддаються регулярному очищенню та дезінфекції, то сальмонели можуть акумулюватися на внутрішніх поверхнях та устаткуванні, створюючи небезпеку зараження при контакті з водою або бризками.

Кишкова паличка. Бактерія E. coli, або кишкова паличка, часто зустрічається у воді фонів, особливо у разі недостатнього обслуговування або якщо вони розміщуються в місцях з великим скупченням людей.

Якщо кишкова паличка є у воді фонтану, то при контакті з нею є ризик зараження. Наприклад, якщо вода фонтану використовується для пиття без попереднього кип'ятіння або у випадку, якщо вона потрапляє на відкриті рани або слизові оболонки.

Дизентерія. Захворювання, що викликає бактерія роду Shigella, може передаватись через забруднену воду, зокрема громадські фонтани

Симптоми дизентерії можуть включати діарею, біль у животі, високу температуру, позиви до дефекації та нетримання. У деяких випадках, особливо у дітей, дизентерія може протікати важче і призводити до зневоднення та інших ускладнень..

Амебний менінгоенцефаліт. Небезпечний одноклітинний організм Naegleria fowleri може проникнути в головний мозок і викликати смертельний менінгоенцефаліт.

Спалахи амебного енцефаліту щорічно фіксуються у Південній Кореї, США, Таїланді та інших країнах. Наприклад, 3-річна дитина померла від первинного амебного менінгоенцефаліту після гри у фонтані 2021 року в Техасі.

Криптоспоридіоз. Захворювання, що викликається мікроскопічними паразитами – криптоспоридіями, часто передається через воду, включаючи воду у громадських фонтанах.

Люди зі зниженою функцією імунної системи можуть заразитися криптоспоридіями – мікроскопічними паразитами, вони викликають захворювання на криптоспоридіоз, основні симптоми якого – діарея, нудота, блювання, біль у животі.

Легіонельоз. Бактерія Legionella може бути в бризках води фонтану і потрапити в організм через дихальні шляхи. Це ще одна небезпека для людей з ослабленою імунною системою.