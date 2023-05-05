Тож 24 канал вирішив, поставити 5 запитань офтальмологині мережі медцентрів "Новий зір" Юлія Галушко. Вона розповість про те, що ви хотіли дізнатися, але не наважилися спитати.

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Чи обов’язково змивати туш на ніч – це якось впливає на зір

Декоративну косметику, зокрема й туш, перед сном треба обов'язково видаляти. Якщо не очищати ділянку очей, це може призвести до подразнення й навіть до інфекційних захворювань.

Юлія Галушко “Взагалі, потрібно взяти собі за правило – не чіпати очі брудними руками, бо так на внутрішню частину ока потрапляють мікроби, починається запалення, що з часом впливає на гостроті зору”.

Обов’язково зважайте на якість декоративної косметики, стежте за терміном її придатності і надавайте перевагу гіпоалергенній продукції.

Отже, в жодному разі не користуйтеся неякісною косметикою і не лягайте спати, не змивши макіяж.

Чи пов'язаний артеріальний тиск із внутрішньоочним

Ці види тиску змінюються незалежно один від одного, тому контроль артеріального тиску (АТ) не означає контролю внутрішньоочного. Проте все ж є дослідження, що гіпертоніки мають більший ризик розвитку глаукоми. Дуже високий кров'яний тиск несприятливий для цієї очної хвороби, тому людям, які страждають на неї, потрібно контролювати й АТ.

Причому низький тиск може спричинити не менші проблеми, адже зоровому нерву важливо мати достатній кровотік. Коли ж АТ низький, а очний, навпаки, підвищений, крові важко потрапити в око, щоб забезпечити його киснем і поживними речовинами.

Через приймання ліків проти високого кров'яного тиску він може впасти до дуже низького рівня під час сну. Це зменшує приплив крові до ока й може порушувати роботу зорового нерва, що небезпечно,

– зазначила офтальмологиня.

Отже, пацієнти з прогресуючою глаукомою мають переконатися, що їхній артеріальний тиск під час сну не надто знижується, бо природно він падає вночі, тоді як очний, навпаки, підвищується. Ось чому офтальмолог повинен знати про всі ваші захворювання й призначені ліки.

Чи справді сонце небезпечне для очей і яким аксесуарам надавати перевагу

Дивитися на сонце чи навіть на яскраве небо без окулярів, що захищають очі від ультрафіолетових променів, не рекомендується. Тривалий вплив ультрафіолету може призвести до серйозних уражень і захворювань. Наприклад, до опіку рогівки, катаракти (помутніння кришталика), птеригіуму (доброякісне розростання тканини кон'юнктиви на рогівці), дистрофії сітківки, що призводить до макулярної дегенерації (ураження її центральної частини), до злоякісних утворень.

Юлія Галушко “Проте окуляри треба обирати правильно. Природа наділила людей захисною реакцією на світло – наші зіниці звужуються, щоб зайві промені не потрапляли на сітківку. Якщо ж перед очима розмістити просто темну лінзу без фільтра від ультрафіолету, зіниці не мінятимуть свого розміру й шкідливе світло влучатиме у сітківку. Тож неякісні окуляри краще не носити взагалі, бо це завдає очам більшої шкоди, ніж комфорту”.

Взагалі, сонцезахисні окуляри поділяються на 5 категорій за ступенем захисту. Найпотужніші мають маркування UV400, тобто скельця блокують УФ-промені, довжиною 400 нанометрів. Так ви убезпечені від 3 типів випромінювання – А, В, С (різняться довжиною хвилі).

Щоб бути впевненими в якості окулярів, краще купувати їх в оптиці, де менеджер проконсультує вас, покаже всі тести й сертифікати на продукцію. А в магазинах торговельних центрах найімовірніше пропонуватимуть іміджеві варіанти, які не мають захисних фільтрів.

Чи справді лазерна корекція – панацея для покращення зору

Лазерна корекція зору є найкращим – найефективнішим і безпечним способом відновити зір, а ще найзручнішим – позбутися окулярів чи лінз. Цей метод дієвий при короткозорості, далекозорості й астигматизмі.

Проте до такої корекції є певні вимоги: досягнення 18-річного віку, стабільний зір протягом року, відсутність очних інфекцій та інших хвороб, як-от кератоконус, катаракта, глаукома, відшарування сітківки. Вагітність, лактація, цукровий діабет та аутоімунні захворювання також є протипоказаннями. Взагалі, рішення, чи підходить вам саме цей метод, ухвалює лікар після індивідуальної діагностики.

Суть операції в тому, що холодний промінь лазера корегує оптику ока. Це дає змогу змінити заломлення світла, сфокусувавши його прямо на сітківку, й отримати чітке зображення навколишніх предметів. Вся процедура разом з підготовчим етапом триває якихось 10–15 хвилин, а безпосередньо вплив лазера на око – 5–6 секунд. Лазерне випромінювання повністю поглинається рогівкою, цілісність внутрішніх структур ока не порушується – промінь не може вплинути на глибші тканини й спричинити їх пошкодження, тому лазерна корекція абсолютно безпечна,

– розповіла лікарка.

Якщо процедура виконана якісно, за показами, її результат є стабільним. Проте після 45 – 50 років в організмі відбуваються природні вікові зміни, можуть розвиватися пресбіопія (вікова далекозорість), катаракта, глаукома – вони й впливають на якість зору. Якщо ж ці процеси не торкнулися зорової системи, результат корекції збережеться аж до старості.

Чи потрібні окуляри, якщо в далину бачу добре, а зблизька – ні

Треба пояснити механізм цього явища. З віком знижується еластичність кришталика й тонус циліарного м'яза, який регулює його кривину, тому точка фокусування зображення потрапляє не на сітківку, а за її межі. Так виникає порушення зору зблизька – пресбіопія. Ось чому без окулярів для читання роздивитися літери стає все важче.

Юлія Галушко “Після 40 років потреба в окулярах швидше норма, ніж виняток, навіть якщо у вас все життя був нормальний зір. Це найпоширеніша аномалія рефракції ока, за якої складно сприймати дрібний текст або невеликі предмети, розташовані на відстані 35 – 50 см”.

Коригувальних окулярів також потребують ті, в кого далекозорість з’явилася не внаслідок фізіологічного старіння, а через вроджені аномалії – малий розмір очного яблука, слабку заломлювальну силу кришталика або рогівки.

Пресбіопія з віком прогресує, тому є ймовірність, що раз на 2 – 3 роки доведеться змінювати окуляри на сильніші. Розвиток вікової далекозорості зазвичай припиняється у 65 років, хоча в когось це трапляється раніше, а в когось – пізніше.

Офтальмологи рекомендують щороку відвідувати лікаря для діагностики стану очей і підбору нових окулярів, а не лише тоді, коли відчуваєте, що вже не бачите, як раніше.

І важливе зауваження: підбирати окуляри має тільки фахівець – купувати їх самостійно на ринку небезпечно, адже підбір проводиться за результатами індивідуальної перевірки зору, коли визначається його гострота, вимірюється відстань між зіницями, діагностуються інші порушення.

Людям з пресбіопією під час роботи з текстом рекомендується вдягати окуляри з позитивною оптичною силою. Якщо нехтувати цим правилом, розвивається астенопія (втома очей). Вона виявляється у головних болях, неможливості сфокусуватися на близькій відстані, почервонінні, сухості або синдромі сухого ока. І збільшення шрифту при читанні з екрана ситуації не змінить – прогресування вікової далекозорості відбуватиметься далі, кришталик щороку збільшуватиметься й ущільнюватиметься.

Отже, користування окулярами неминуче. То навіщо відчувати дискомфорт і стрес від того, що ви погано бачите? Не зволікайте, йдіть до офтальмолога, який підбере метод корекції зору – окуляри чи оперативне втручання.