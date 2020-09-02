5 секретів вибору антисептика
Санітайзер або антисептик для шкіри – це сучасний дезинфікуючий засіб, призначений для обробки рук. Проте, велика кількість найменувань на полицях магазинів ускладнює вибір.
На що варто звернути увагу в першу чергу, щоб обрати дійсно якісний санітайзер:
- На спектр дії антисептика. При виборі дезинфікуючого засобу завжди потрібно бути уважним з тим, на яку етіологію збудників він впливає. Краще обрати санітайзер з антисептичним ефектом, який знищує як бактерії, так і віруси, адже засіб з антибактеріальною дією, в період підйому ГРВІ, грипу, коронавірусу та інших вірусних інфекцій, вам точно не допоможе, адже є ефективним тільки проти бактерій.
- На вміст спирту. До складу ефективного антисептика для рук має входити не менше 60 – 80% ізопропілового або етилового спирту, адже його менша кількість просто не допоможе позбутися від вірусів та бактерій. Окрім того, слід наголосити, що саме такий відсоток спирту рекомендований ВОЗ, як найефективніший.
- На виробника. Довіряйте чистоту рук великим спеціалізованим компаніям, наприклад, фармацевтичним заводам, які ретельно стежать за пропорціями, технологією та якістю складників. Такі компанії виробляють антисептики згідно всім рекомендаціям ВОЗ і європейським стандартам. Натомість, продукцію невеликих невідомих виробників купувати не варто, адже якість їх продукту може бути сумнівною. Препарат також має бути сертифікований в Україні.
- На шкідливі речовини. У вмісті санітайзера можуть бути речовини, що зашкодять здоров’ю вашої родини. Триклозан – ця хімічна речовина чудово бореться з бактеріями, однак знищує не тільки шкідливі види, але і дружелюбні. До того ж триклозан провокує виникнення раку, знижує імунітет, блокує роботу щитовидної залози, здатен накопичуватись в організмі та отруювати його зсередини. Парабени - мають нейротоксичність, яка провокує подразнення шкіри. Ароматизатори - віддушки можуть призводити до захворювань шкіри та сприяють виникненню алергічних реакцій. Краще взяти нейтральний продукт, без запаху.
- Правильне використання антисептика. Обробка рук антисептиком включає в себе ретельну обробку шкіри між пальцями, кінчиків пальців, втирання засобу до повного висихання, але не менше 30 секунд. Тому, потерши антисептик між долонями впродовж 5 секунд, ви навряд чи досягнете потрібного ефекту.