Санітайзер або антисептик для шкіри – це сучасний дезинфікуючий засіб, призначений для обробки рук. Проте, велика кількість найменувань на полицях магазинів ускладнює вибір.

На що варто звернути увагу в першу чергу, щоб обрати дійсно якісний санітайзер: На спектр дії антисептика. При виборі дезинфікуючого засобу завжди потрібно бути уважним з тим, на яку етіологію збудників він впливає. Краще обрати санітайзер з антисептичним ефектом, який знищує як бактерії, так і віруси, адже засіб з антибактеріальною дією, в період підйому ГРВІ, грипу, коронавірусу та інших вірусних інфекцій, вам точно не допоможе, адже є ефективним тільки проти бактерій.

На вміст спирту. До складу ефективного антисептика для рук має входити не менше 60 – 80% ізопропілового або етилового спирту, адже його менша кількість просто не допоможе позбутися від вірусів та бактерій. Окрім того, слід наголосити, що саме такий відсоток спирту рекомендований ВОЗ, як найефективніший.

На виробника. Довіряйте чистоту рук великим спеціалізованим компаніям, наприклад, фармацевтичним заводам, які ретельно стежать за пропорціями, технологією та якістю складників. Такі компанії виробляють антисептики згідно всім рекомендаціям ВОЗ і європейським стандартам. Натомість, продукцію невеликих невідомих виробників купувати не варто, адже якість їх продукту може бути сумнівною. Препарат також має бути сертифікований в Україні.

На шкідливі речовини. У вмісті санітайзера можуть бути речовини, що зашкодять здоров’ю вашої родини. Триклозан – ця хімічна речовина чудово бореться з бактеріями, однак знищує не тільки шкідливі види, але і дружелюбні. До того ж триклозан провокує виникнення раку, знижує імунітет, блокує роботу щитовидної залози, здатен накопичуватись в організмі та отруювати його зсередини. Парабени - мають нейротоксичність, яка провокує подразнення шкіри. Ароматизатори - віддушки можуть призводити до захворювань шкіри та сприяють виникненню алергічних реакцій. Краще взяти нейтральний продукт, без запаху.

Правильне використання антисептика. Обробка рук антисептиком включає в себе ретельну обробку шкіри між пальцями, кінчиків пальців, втирання засобу до повного висихання, але не менше 30 секунд. Тому, потерши антисептик між долонями впродовж 5 секунд, ви навряд чи досягнете потрібного ефекту.

