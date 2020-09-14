Антисептиками ми користуємось щодня і вони завжди повинні бути у нас під рукою. На поличках магазинів та аптек можна знайти як якісні санітайзери, так і не зовсім ефективні. Сьогодні розповімо про кілька лайфхаків на тему антисептиків.

Вигідно купувати антисептик великого об’єму. Адже він має великий термін придатності і його можна розливати у пляшечки для кожного члена родини та регулярно їх поповнювати.



Віддавайте перевагу антисептику без віддушок та гліцерину. Ароматизатори можуть викликати алергію, а гліцерин не живить шкіру рук, а просто покриває її тонкою плівкою. Кращим варіантом стане регулярне використання крему для рук, який буде захищати шкіру від пересушування.

Варто мати два антисептики – більш дорогий і дешевший. Перший відмінно підійде для обробки рук, а другим можна ефективно очищати від вірусів та інфекцій гаджети, поверхні, канцелярію та інші речі.

Якісний фармацевтичний антисептик з концентрацією етилового, або ізопропілового спирту більше 60% та без різноманітних домішок варто мати вдома для обробки дрібних ран, саден і порізів. Також ним добре відтирається застарілий бруд з дрібних речей та багатьох твердих поверхонь.



Горілка в якості антисептика зовсім не підходить. Все через те, що вміст спирту у неї – 40%, тоді як для ефективної боротьби з патогенними вірусами та бактеріями, вміст спирту має бути не менше 60%.