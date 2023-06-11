Гінекологиня-ендокринологиня Наталія Сіліна вирішила, що українці повинні знати більше про секс. А тому написала книгу "Жіночі справи. Про гармонію гормонів, секс і контрацепцію". Ми витягнули звідти факти, які точно допоможуть вам покращити секс.

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Факт № 1. Яскравість оргазму, як і власне його наявність, залежить від активності жінки під час сексу. Для того, щоб секс приносив задоволення, обом партнерам потрібно докладати зусиль.

Визначте, що вас "заводить", тут мова не лише про оральні ласки на етапі збудження, це може бути романтична атмосфера, інтимна розмова з партнером, відверті фантазії, сексуальні танці, чи інші деталі, які подобаються вам.

тут мова не лише про оральні ласки на етапі збудження, це може бути романтична атмосфера, інтимна розмова з партнером, відверті фантазії, сексуальні танці, чи інші деталі, які подобаються вам. Дослідіть своє тіло: ви отримуєте кліторальний чи вагінальний оргазм? Знайдіть точку G – вона справді існує – це зона на передній стінці вагіни.

Але треба розуміти: це скупчення нервових закінчень, з'єднаних з клітором. Я завжди говорю, що в жінки вся вульва є суцільною ерогенною зоною, просто дуже важливо її правильно стимулювати, – пояснила гінекологиня.

Під час сексу рухайтеся: не забувайте змінювати пози, відчувайте своє тіло, тіло партнера. Якщо ви просто бездіяльно лежатимете, очікуючи оргазму задоволення ви навряд чи отримаєте.

Факт № 2. У жінок та чоловіків фаза збудження має різну тривалість.

Жінка може відчувати збудження від кількох хвилин до двох годин. При цьому "збільшується прилив крові до клітора, до малих та великих статевих губ, розслаблюються м'язи входу в піхву".

У чоловіків на етапі збудження ерекція може зникати, а потім знову з'являтися. Для того, щоб ерекція відбулася, печеристі тіла в статевому члені наповнюються кров’ю. Кров фізично не може перебувати в незмінному стані довго.

Тому, якщо під час сексу, в момент сильного збудження, у чоловіка зникає ерекція, це не означає, що ви недостатньо сексуальна чи бажана. З вами все гаразд, так працює фізіологія,

– додає Наталія Сіліна.

Факт № 3. Лубрикація має значення.

Не секрет, що для жінки важлива "підготовка" до сексу, як от романтична атмосфера. Втім, на етапі збудження важливо пам'ятати про лубрикацію, зволоження інтимної зони.

Буває, що жінка дуже збуджена, але інтимна зона недостатньо зволожена. Це може бути зумовлено збоєм роботи бартолінових залоз, тривалим прийманням комбінованих оральних контрацептивів (КОК), низьким рівнем статевих гормонів естрогенів.

"Тож якщо лубрикація недостатня, треба обов’язково поговорити про це з лікарем-гінекологом, а також підібрати лубрикант", – радить Сіліна.

Факт № 4. Мастурбація є нормою і важливим етапом формування лібідо.

Мастурбація – це норма, як і норма, якщо ви відчуваєте сексуальне бажання частіше, ніж ваш партнер. А ще мастурбація допомагає долати депресію і знижувати тривожності завдяки викиду гормону серотоніну, його ще називають гормоном щастя.

Чоловікам для профілактики простати еякулювати потрібно 21 раз на місяць, тобто 5 разів на тиждень. Не всі жінки готові до таких сексуальних "випробувань", тому мастурбація в цьому випадку є для обох партнерів "справжнім порятунком".

Факт № 5. А ось перегляд порно не поліпшує сексуальні стосунки.

Порно – це фільм, який знімають за участі акторів та акторок і це потрібно розуміти, якщо ви дивитесь його з метою потім "перенести" це у своє життя.

Вони професійно закочують очі, вигинають спинки і завжди отримують шалені оргазми за будь-яких умов (насправді майже ніколи не отримують). Перегляд порнофільмів спотворює ваше уявлення про реальний секс, –

наголосила Наталія Сіліна.

Згодом це стає причиною, чому жінка концентрується не на процесі, а на думках про свій зовнішній вигляд та поведінку в ліжку. Чи можливо за таких умов отримати оргазм? Хіба що симулятивний.