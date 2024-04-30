Що таке поперси

Поперси – це група хімічних речовин, відомих як алкілнітрити, які містять нітрити амілового, бутилового або ізобутилового спирту. Вони зазвичай використовуються для інгаляцій, що пояснює, чому вони часто продаються у вигляді рідини.

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Хоч деякі типи поперсів, зокрема амілнітрит, використовувалися як антидот при лікуванні ціанідом, зараз їх часто використовують для стимуляції сексуального бажання.

Як діють поперси

Пари поперсів розслаблюють гладкі м'язи навколо кров'яних судин, розширюючи їх, знижуючи тиск та полегшуючи роботу серця. Вони також розслаблюють внутрішній сфінктер прямої кишки та м'язи піхви.

Внаслідок збільшення кровотоку, тактильні відчуття стають яскравішими, біль зменшується, може з'явитися легке запаморочення і навіть ейфорія. Всі ці зміни часто сприймаються як підвищення сексуального потягу. Відчуття триває від кількох секунд до кількох хвилин.

Чим небезпечні поперси

Однак поперси не такі безпечні, як багато хто думає. Вони можуть спричинити головний біль, тахікардію, порушення серцевого ритму і навіть втрату зору.

Зловживання поперсами може викликати такі симптоми:

запаморочення;

непритомність;

слабкість; кропив'янку;

нудоту;

блювання;

почервоніння шкіри;

задишку та тривогу.

Хімічна залежність від поперсу на цей час не виявлена, але психологічна залежність може розвинутися в результаті позитивного сексуального досвіду під впливом цих речовин.

Фахівці Клівлендської клініки радять відмовитися від використання поперсів або принаймні не використовувати їх разом із ліками проти еректильної дисфункції. Якщо поперси використовуються разом із силденафілом, це може призвести до серцевого нападу, інфаркту чи інсульту. Крім того, люди в стані збудження часто нехтують контрацепцією, що підвищує ризик зараження венеричними захворюваннями.

Також важливо дотримуватися заходів безпеки: якщо рідина потрапить на шкіру, можуть утворитися хімічні опіки, і може розвинутися метгемоглобінемія (стан, при якому рівень окисненого гемоглобіну в крові підвищений, що викликає гіпоксію тканин).