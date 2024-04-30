Что такое поперсы

Поперсы – это группа химических веществ, известных как алкилнитриты, которые содержат нитриты амилового, бутилового или изобутилового спирта. Они обычно используются для ингаляций, что объясняет, почему они часто продаются в виде жидкости.

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Хотя некоторые типы поперсов, в частности амилнитрит, использовались как антидот при лечении цианидом, сейчас их часто используют для стимуляции сексуального желания.

Как действуют поперсы

Пары поперсов расслабляют гладкие мышцы вокруг кровяных сосудов, расширяя их, снижая давление и облегчая работу сердца. Они также расслабляют внутренний сфинктер прямой кишки и мышцы влагалища.

Вследствие увеличения кровотока, тактильные ощущения становятся ярче, боль уменьшается, может появиться легкое головокружение и даже эйфория. Все эти изменения часто воспринимаются как повышение сексуального влечения. Ощущение длится от нескольких секунд до нескольких минут.

Чем опасны поперсы

Однако поперсы не так безопасны, как многие думают. Они могут вызвать головную боль, тахикардию, нарушение сердечного ритма и даже потерю зрения.

Злоупотребление поперсами может вызвать следующие симптомы:

головокружение;

обморок;

слабость; крапивницу;

тошноту;

рвота;

покраснение кожи;

одышку и тревогу.

Химическая зависимость от поперса в настоящее время не выявлена, но психологическая зависимость может развиться в результате положительного сексуального опыта под воздействием этих веществ.

Специалисты Кливлендской клиники советуют отказаться от использования поперсов или по крайней мере не использовать их вместе с лекарствами против эректильной дисфункции. Если поперсы используются вместе с силденафилом, это может привести к сердечному приступу, инфаркта или инсульта. Кроме того, люди в состоянии возбуждения часто пренебрегают контрацепцией, что повышает риск заражения венерическими заболеваниями.

Также важно соблюдать меры безопасности: если жидкость попадет на кожу, могут образоваться химические ожоги, и может развиться метгемоглобинемия (состояние, при котором уровень окисленного гемоглобина в крови повышен, что вызывает гипоксию тканей).