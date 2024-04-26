Вирус папиллома человека – ВПЧ – это группа вирусов, насчитывающая около 200 различных типов, или штаммов. ВПЧ передается половым путем, и большинство людей неизбежно заражаются этим вирусом в какой-то момент своей жизни.

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В некоторых случаях инфекция вызывает развитие бородавок на половых органах. Это неприятно, но не смертельно. Однако есть и онкогенные штаммы вируса. Они приводят к возникновению аномальных клеток, которые затем способны превратиться в раковые.

Когда можно вакцинироваться против ВПЧ

К счастью, существует эффективный способ защиты от таких неприятностей, вызванных ВПЧ – вакцинация. Курс вакцинации лучше проводить до начала половой жизни, когда организм подростка еще не столкнулся с папилломавирусами.

Оптимально сделать прививку против ВПЧ в возрасте от 9 до 14 лет, однако вакцинация будет эффективна и для людей постарше. Согласно инструкции, можно вакцинировать девочек и женщин в возрасте от 9 до 45 лет. Пока нет данных о безопасности и эффективности вакцин от ВПЧ после 45 лет.

Насколько безопасна вакцина

Современные вакцины созданы из поверхностных компонентов вируса, а не ДНК ВПЧ, поэтому при вакцинации заразиться этой инфекцией невозможно. Однако поверхностные компоненты имитируют настоящий вирус и вызывают образование в организме большого количества защитных антител.

Важно помнить, что вакцина против ВПЧ исключительно профилактическая и лечебного эффекта не имеет. Она не влияет на течение уже имеющихся инфекций, вызванных этим вирусом. Папилломы на коже, связанные с ВПЧ, не отпадут после вакцинации. Это миф.

Вакцина способна защитить женщин от штаммов, которыми они еще не заразились. Поэтому консультативный комитет по практике иммунизации США рекомендует женщинам прививаться, даже если они уже заражены ВПЧ. Мальчиков, парней и мужчин тоже стоит вакцинировать против ВПЧ, ведь это защитит их от поражения наружных половых органов, генитальных кондилом, а также рака члена, прямой кишки и ротоглотки.