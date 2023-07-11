Пересадку серця 6-річній дівчинці провели в Інституті серця МОЗ, це перша пересадка серця дитині в Україні. Тепер стало відомо про ще двох реципієнтів донора.

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Батьки дитини дали згоду на посмертну пересадку органів, щоб подарувати шанс на життя іншим дітям. Світла пам'ять донору та повага його родині,

– написали медики клініки.

Діти отримали шанс на життя

Зазначають, що дві нирки пересадили 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області. Понад 3 роки він чекав на трансплантацію і жив в Охматдиті.

Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградської області.

"Таким чином шанс на життя отримали троє дітей", – додають в Охматдиті.

В Охматдиті дітям пересадили нирки та печінку / Фото НДСЛ Охматдит

Раніше у Львові лікарі успішно пересадили підшлункову залозу та нирку жінці – вперше в Україні. Крім неї, органи від одного донора отримали ще троє українців. Операції в одній лікарні виконували в один і той же час.