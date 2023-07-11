Пересадку сердца 6-летней девочке провели в Институте сердца МОЗ, это первая пересадка сердца ребенку в Украине. Теперь стало известно еще о двух реципиентах донора.

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Родители дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим детям. Светлая память донора и уважение его семье,

– написали медики клиники.

Дети получили шанс на жизнь

Отмечают, что две почки пересадили 12-летнему мальчику из оккупированной части Херсонской области. Более 3 лет он ждал трансплантации и жил в Охматдете.

Печень пересадили 15-летнему мальчику из Кировоградской области.

"Таким образом шанс на жизнь получили трое детей", – добавляют в Охматдете.

В Охматдете детям пересадили почки и печень / Фото НДСЛ Охматдет

Ранее во Львове врачи успешно пересадили поджелудочную железу и почку женщине впервые в Украине. Кроме нее, органы от одного донора получили еще трое украинцев. Операции в одной больнице выполняли в одно и то же время.