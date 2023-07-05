Отруєння дитини

У відомстві зазначили, що дитина самостійно замовила через Інтернет гриби "мухомори" і вживала їх у вигляді сушених порошків.

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Протягом години після вживання у хлопчика з'явилися галюцинації, сухість у роті, нудота і запаморочення. Батьки звернулися по медичну допомогу через 3 години після появи перших симптомів отруєння.

Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з міських лікарень у середньо тяжкому стані з діагнозом "отруєння дикорослими грибами". Наразі він перебуває на лікуванні.

Інші випадки отруєння грибами

У відділі Держпродспоживслужби зазначають, що цей випадок не єдиний за останні кілька днів. 61-річна жінка перебуває на лікуванні після вживання дикорослих грибів, таких як "лисички" або "говорушки", зібраних у лісосмузі села Таромського в Дніпровському районі.

Жінка звернулася по медичну допомогу на четвертий день після появи симптомів отруєння, перебуваючи у важкому стані.

Як не з'їсти отруйний гриб

Ось кілька порад, щоб убезпечити себе у сезон грибів:

Дізнайтеся, які їстівні гриби ростуть у лісі, куди ви збираєтесь. Збережіть зображення на телефоні. Можна заздалегідь встановити програму, яка визначає гриби по фотографії, наприклад iNaturalist. А краще покличте з собою досвідченого грибника.

Збирайте ті гриби, які ви добре знаєте. Не чіпайте і не зривайте гриби, які вам невідомі. Якщо сумніваєтеся, краще не беріть.

Не куштуйте сирі гриби на смак, особливо якщо ви вперше їх бачите.

Не вірте міфу, що при приготуванні концентрація токсичних речовин зменшується. Варіння, смаження чи заморозка не зроблять гриби менш отруйними.