Фахівці з Коледжу Родса і Університету штату Флорида (США) вирішили дослідити, яку роль відіграє зовнішність у пошуку серйозних стосунків, пише 24 Канал з посилання на Journal of Experimental Social Psychology.

Також на тему Горе після смерті близьких: як це впливає на здоров’я та тривалість життя

Нове дослідження стосунків

У рамках дослідження науковці провели три етапи. На першому з них 554 дорослих учасники отримали завдання – розподілити обмежену кількість балів між різними рисами ідеального партнера: зовнішність, цілеспрямованість, креативність, позитивність і соціальний статус. Крім того, дослідники оцінили рівень лібідо та відкритість до випадкових зв’язків кожного учасника.

Цікаво, що чоловіки традиційно частіше за жінок відзначали зовнішність як важливий критерій. Проте з’ясувалося: річ не лише у статевих відмінностях, а й у рівні сексуального потягу.

Наскільки важлива зовнішність?

Дані показали, що чим вище лібідо у людини незалежно від статі, тим більшої ваги набуває фізична привабливість для довготривалих стосунків. Відкритість до випадкових зв’язків чи сімейний стан не впливали на цю закономірність.

Другий етап включав понад тисячу студентів. Їм також пропонували виконати схоже завдання після того, як їх просили згадати моменти сильного сексуального бажання. Ті, хто на момент опитування відчував потяг, частіше надавали перевагу зовнішності серед головних якостей партнера.

Серед жінок контрольної групи фізична привабливість зазвичай не була серед ключових критеріїв, але при високому сексуальному бажанні їхні вподобання змінювалися – і ставали схожими на чоловічі.

У третьому експерименті науковці спробували знизити вплив лібідо на вибір. Частині респондентів запропонували уявити, що сексуальні стосунки можливі й поза парою, без загрози емоційному стану чи осуду з боку суспільства. Після цього для них зовнішність вже мала значно менше значення. На перший план вийшли такі якості, як соціальний статус і цілеспрямованість.

Автори дослідження підкреслюють: уподобання у виборі партнера можуть бути гнучкими й змінюватися залежно від обставин, а сексуальне бажання – лише одна зі складників. Вони також нагадують, що результати ґрунтуються на самооцінках учасників і не обов’язково відображають реальні рішення у житті. Крім сексуального потягу, на вподобання впливають і культурні норми, і попередній досвід, і навіть наявність дітей.