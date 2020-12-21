У Збройних силах України станом на 21 грудня коронавірусом хворіють 2919 осіб. За минулу добу підтвердили 21 випадок зараження. Найчастіше хворобу підхоплюють під час зустрічей з рідними та друзями.

Що відомо про коронавірус у ЗСУ

На ізоляції та самоізоляції зараз перебуває 332 особи. У 106 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі 3 доби. Загалом за час пандемії одужало 10 тисяч 33 людини, померли від хвороби – 36. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

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У заклади охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб

Житомирський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці;

Миколаївський та 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Їхній стан здоров’я задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 13 осіб

Житомирська область – 4 військовослужбовці;

Миколаївська область – 3 військовослужбовці;

Львівська область – 2 військовослужбовці;

Київська, Тернопільська, Одеська та Луганська області – по 1 військовослужбовцю.

В основному у пацієнтів спостерігається легкий перебіг захворювання.

Зверніть увагу! Станом на 21 грудня впродовж доби в Україні 6 545 людей захворіли на COVID-19. Від початку пандемії одужали 586 268 осіб, померли – 16 665 хворих. Яка статистика захворювання по областях – читайте за посиланням.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу