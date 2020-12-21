Коронавірус у ЗСУ: за добу виявили понад 20 нових випадків зараження
У Збройних силах України станом на 21 грудня коронавірусом хворіють 2919 осіб. За минулу добу підтвердили 21 випадок зараження. Найчастіше хворобу підхоплюють під час зустрічей з рідними та друзями.
Що відомо про коронавірус у ЗСУ
На ізоляції та самоізоляції зараз перебуває 332 особи. У 106 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі 3 доби. Загалом за час пандемії одужало 10 тисяч 33 людини, померли від хвороби – 36. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
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У заклади охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб
- Житомирський військовий госпіталь та 66 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці;
- Миколаївський та 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.
Їхній стан здоров’я задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 13 осіб
- Житомирська область – 4 військовослужбовці;
- Миколаївська область – 3 військовослужбовці;
- Львівська область – 2 військовослужбовці;
- Київська, Тернопільська, Одеська та Луганська області – по 1 військовослужбовцю.
В основному у пацієнтів спостерігається легкий перебіг захворювання.
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