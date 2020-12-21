В Вооруженных силах Украины по состоянию на 21 декабря коронавирусом болеют 2 919 человек. За минувшие сутки подтвердили 21 случай заражения. Чаще всего болезнь подхватывают во время встреч с родными и друзьями.

Что известно о коронавирусе в ВСУ

На изоляции и самоизоляции сейчас находятся 332 человека. У 106 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток. Всего за время пандемии выздоровели 10 тысяч 33 человека, умерли от болезни – 36. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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В учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек

Житомирский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих;

Николаевский и 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.

Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 13 человек

Житомирская область – 4 военнослужащих;

Николаевская область – 3 военнослужащих;

Львовская область – 2 военнослужащих;

Киевская, Тернопольская, Одесская и Луганская области – по 1 военнослужащему.

В основном у пациентов наблюдается легкое течение заболевания.

Обратите внимание! По состоянию на 21 декабря в течение суток в Украине 6 545 человек заболели COVID-19. С начала пандемии выздоровели 586 268 человек, умерли – 16 665 больных. Какова статистика заболевания по областям – читайте по ссылке.



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