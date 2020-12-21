Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили более 20 новых случаев заражения
В Вооруженных силах Украины по состоянию на 21 декабря коронавирусом болеют 2 919 человек. За минувшие сутки подтвердили 21 случай заражения. Чаще всего болезнь подхватывают во время встреч с родными и друзьями.
Что известно о коронавирусе в ВСУ
На изоляции и самоизоляции сейчас находятся 332 человека. У 106 военнослужащих заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток. Всего за время пандемии выздоровели 10 тысяч 33 человека, умерли от болезни – 36. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.
Узнайте также Как изменилась заболеваемость COVID-19 в Украине за неделю
В учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек
- Житомирский военный госпиталь и 66 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих;
- Николаевский и 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.
Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 13 человек
- Житомирская область – 4 военнослужащих;
- Николаевская область – 3 военнослужащих;
- Львовская область – 2 военнослужащих;
- Киевская, Тернопольская, Одесская и Луганская области – по 1 военнослужащему.
В основном у пациентов наблюдается легкое течение заболевания.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter