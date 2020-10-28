Внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби протягом 27 жовтня померли 165 людей. Це найбільше за час пандемії в Україні. Смертність від COVID-19 зростає, оскільки збільшується кількість зареєстрованих випадків інфікування.

На цьому тлі, зокрема, збільшується кількість тяжких форм перебігу хвороби. Про це в ефірі 24 каналу розповів ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

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За його словами, смертність від коронавірусу – це та ціна, яку платять українці за свою безпечність та не зовсім правильну політику уряду і МОЗ.

Він наголосив, слід зрозуміти, що коронавірусна інфекція – це реальна хвороба, яка присутня в українському суспільстві. В більшості випадків COVID-19 і справді перебігає легко, але важкий перебіг може призвести навіть до смерті.

Крім цього, Володимир Курпіта назвав прості правила, дотримання яких є обов'язковим:

соціальне дистанціювання;

використання масок;

регулярне провітрювання приміщень, в яких перебувають люди;

не збиратися більше, ніж 20 – 30 людей у закритому приміщенні, якщо мовиться не про червону зону карантину:

намагатися скасувати масові заходи, або проводити їх на свіжому повітрі, аби зменшити ризики.

Якщо у вас є підозра на захворювання, то не ходити по місту, ізолюватися вдома, повідомити свого лікаря і отримати від нього чіткі вказівки, що робити далі,

– зазначив ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ.

У світі проводять 2 напрями тестувань на COVID-19

Він зауважив, що загалом у світі видозмінюється система тестування. Виділяють 2 великих напрями:

тестування для підтвердження діагнозу. З цією метою активно розвивають ПЛР-діагностику;

тестування для виявлення контактних осіб. Оскільки зараз чітко доведено, що найбільш заразними є не ті люди, які хворіють вже, а ті, хто ще не мають симптомів.

І пояснив, що з цією метою проводитися досліджень на антиген. Володимир Курпіта сподівається, що найближчими тижнями воно з'явиться в Україні.

"Цей тест простіший, його швидше робити. Якщо його використовувати, тоді реальним є зростання кількості тестувань і до 100 тисяч загалом", – наголосив він.

Довідка. Наразі загальна кількість інфікованих в Україні становить 263 075. За минулу добу, 27 жовтня, на COVID-19 захворіли 7474 українці.