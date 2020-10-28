В результате осложнений коронавирусной болезни в течение 27 октябре умерли 165 человек. Это больше всего за время пандемии в Украине. Смертность от COVID-19 растет, поскольку увеличивается количество зарегистрированных случаев инфицирования.

На этом фоне, в частности, увеличивается количество тяжелых форм течения болезни. Об этом в эфире 24 каналу рассказал экс-директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Обратите внимание COVID-19 в Украине: подробно о распространении болезни

По его словам, смертность от коронавируса – это та цена, которую платят украинцы за свою безопасность и не совсем правильную политику правительства и Минздрава.

Он отметил, следует понять, что коронавирусная инфекция – это реальная болезнь, которая присутствует в украинском обществе. В большинстве случаев COVID-19 действительно протекает легко, но тяжелое течение может привести даже к смерти.

Кроме этого, Владимир Курпита назвал простые правила, соблюдение которых является обязательным:

социальное дистанцирование;

использование масок;

регулярное проветривание помещений, в которых находятся люди;

не собираться больше, чем 20-30 человек в закрытом помещении, если речь идет не о красной зоне карантина:

пытаться отменить массовые мероприятия, или проводить их на свежем воздухе, чтобы уменьшить риски.

Если у вас есть подозрение на заболевание, то не нужно ходить по городу, а изолироваться дома, сообщить своему врачу и получить от него четкие указания, что делать дальше,

– отметил экс-директор Центра общественного здоровья Минздрва.

В мире проводят 2 направления тестирования на COVID-19

Он отметил, что всего в мире видоизменяется система тестирования. Выделяют 2 больших направления:

тестирование для подтверждения диагноза. С этой целью активно развивают ПЦР-диагностику;

тестирование для выявления контактных лиц. Поскольку сейчас четко доказано, что наиболее заразными являются не те люди, которые болеют уже, а те, кто еще не имеют симптомов.

И пояснил, что с этой целью будут проводиться исследования на антиген. Владимир Курпита надеется, что в ближайшие недели оно появится в Украине.

"Этот тест проще, его быстрее делать. Если его использовать, тогда реальным является рост количества тестирований и до 100 тысяч в целом", – подчеркнул он.

Справка. Сейчас общее количество инфицированных в Украине составляет 263 075. За прошедшие сутки, 27 октября, на COVID-19 заболели 7474 украинца.