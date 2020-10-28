Общее количество инфицированных в Украине составляет 263 075. Больше всего новых больных зарегистрировали на Харьковщине.

Рекордная смертность от коронавируса

Со вчерашнего дня в результате осложнений коронавирусной болезни умерли 165 человек – это наибольшее количество смертей с начала эпидемии в Украине, выздоровели – 3 306. Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 28 октября, сообщает 24 канал.

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В общем: с начала эпидемии SARS-CoV-2 инфицировались 363 075 жителей Украины.

с начала эпидемии SARS-CoV-2 инфицировались жителей Украины. Выздоровели: из общего количества больных побороть инфекцию смогли 148 642 .

из общего количества больных побороть инфекцию смогли . Смертность: число смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 6755 .

число смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет . Болеют: по состоянию на 28 октября активных больных в стране 207 678, они продолжают лечиться.

Статистика распространения коронавируса в регионах

Киев – 35 450 (+563);

Харьковская область – 34 441 (+635);

Львовская область – 28 484 (+398);

Одесская область – 23 207 (+567);

Черновицкая область – 20 509 (+392);

Тернопольская область – 19 818 (+296);

Ивано-Франковская область – 19 247 (+332);

Ровенская область – 18 299 (+296);

Киевская область – 15 465 (+309);

Хмельницкая область – 14 228 (+383);

Днепропетровская область – 13 915 (+497);

Закарпатская область – 13 571 (+226);

Житомирская область – 13 154 (+276);

Волынская область – 12 871 (+236);

Сумская область – 10 974 (+164);

Винницкая область – 9 697 (+191);

Донецкая область – 9 024 (+205);

Запорожская область – 8 852 (+389);

Полтавская область – 8 639 (+289);

Черкасская область – 8 539 (+238);

Черниговская область – 8 292 (+209);

Николаевская область – 7 317 (+123);

Херсонская область – 3 454 (+110);

Луганская область – 3 416 (+95);

Кировоградская область – 2 212 (+55);

Внимание! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя в статистике отсутствуют.