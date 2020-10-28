Заболеваемость вновь выросла за сутки на COVID-19 заболели 7474 украинцы
Общее количество инфицированных в Украине составляет 263 075. Больше всего новых больных зарегистрировали на Харьковщине.
Рекордная смертность от коронавируса
Со вчерашнего дня в результате осложнений коронавирусной болезни умерли 165 человек – это наибольшее количество смертей с начала эпидемии в Украине, выздоровели – 3 306. Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро среды, 28 октября, сообщает 24 канал.
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Статистика распространения коронавируса в регионах
- Киев – 35 450 (+563);
- Харьковская область – 34 441 (+635);
- Львовская область – 28 484 (+398);
- Одесская область – 23 207 (+567);
- Черновицкая область – 20 509 (+392);
- Тернопольская область – 19 818 (+296);
- Ивано-Франковская область – 19 247 (+332);
- Ровенская область – 18 299 (+296);
- Киевская область – 15 465 (+309);
- Хмельницкая область – 14 228 (+383);
- Днепропетровская область – 13 915 (+497);
- Закарпатская область – 13 571 (+226);
- Житомирская область – 13 154 (+276);
- Волынская область – 12 871 (+236);
- Сумская область – 10 974 (+164);
- Винницкая область – 9 697 (+191);
- Донецкая область – 9 024 (+205);
- Запорожская область – 8 852 (+389);
- Полтавская область – 8 639 (+289);
- Черкасская область – 8 539 (+238);
- Черниговская область – 8 292 (+209);
- Николаевская область – 7 317 (+123);
- Херсонская область – 3 454 (+110);
- Луганская область – 3 416 (+95);
- Кировоградская область – 2 212 (+55);
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