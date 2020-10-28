Захворюваність знову зросла: за добу на COVID-19 захворіли 7474 українці
Загальна кількість інфікованих в Україні становить 263 075. Найбільше нових хворих зареєстрували на Харківщині.
Ситуація із захворюваністю на COVID-19
Від учора внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби померли 165 людей, натомість видужали – 3 306. Про це свідчать дані РНБО станом на ранок середи, 28 жовтня, повідомляє 24 канал.
Читайте також Новини про коронавірус 27 жовтня: критична ситуація у Франківську, спалах в Офісі Президента
Статистика поширення коронавірусу в регіонах
- Київ – 35 450 (+563);
- Харківська область – 34 441 (+635);
- Львівська область – 28 484 (+398);
- Одеська область – 23 207 (+567);
- Чернівецька область – 20 509 (+392);
- Тернопільська область – 19 818 (+296);
- Івано-Франківська область – 19 247 (+332);
- Рівненська область – 18 299 (+296);
- Київська область – 15 465 (+309);
- Хмельницька область – 14 228 (+383);
- Дніпропетровська область – 13 915 (+497);
- Закарпатська область – 13 571 (+226);
- Житомирська область – 13 154 (+276);
- Волинська область – 12 871 (+236);
- Сумська область – 10 974 (+164);
- Вінницька область – 9 697 (+191);
- Донецька область – 9 024 (+205);
- Запорізька область – 8 852 (+389);
- Полтавська область – 8 639 (+289);
- Черкаська область – 8 539 (+238);
- Чернігівська область – 8 292 (+209);
- Миколаївська область – 7 317 (+123);
- Херсонська область – 3 454 (+110);
- Луганська область – 3 416 (+95);
- Кіровоградська область – 2 212 (+55);
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter