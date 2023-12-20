Майже 100% точність: лікарі навчилися передбачати небезпечну серцево-судинну катастрофу

Учені знайшли революційний метод, який здатний передбачити небезпечний серцево-судинний стан. Мова про інноваційний метод прогнозування аневризми аорти.

Презентували його дослідники Північно-західного університету, дані опубліковані в Nature Biomedical Engineering. Зазначають, що це дійсно важливе відкриття, адже аневризма аорти – це смертельний стан, який не проявляє явних симптомів заздалегідь.

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У ході дослідження медики вимірювали аномальний ріст аорти, використовуючи вібрації стінки судини під час проходження крові. Стійке тріпотіння передбачало нормальний ріст, натомість нестабільність із високою ймовірністю вказувала на майбутню аномалію і її потенційний розрив.

Суть нового методу

Для розрахунку FIP достатньо одного сканування 4D-проточної магнітно-резонансної томографії (МРТ). Показник забезпечує високу точність у прогнозуванні того, як поведе себе аневризма, даючи змогу лікарям рано виявляти групи з високим ризиком і відповідно діяти так, що попередити небезпечні зміни у розмірах аорти.

Перспектива відкриття

. Аневризми аорти, відомі як "тихі вбивці", часто залишаються непоміченими до настання серцево-судинної катастрофи. Фундаментальні принципи виникнення аневризми, досі були невідомі, а новий метод може стати ефективним інструментом для прогнозування зростання аневризми.

Автори дослідження наголошують, що раннє виявлення аневризми спонукатиме пацієнтам змінити спосіб життя та розпочати раннє лікування, аби запобігти катастрофі – розриву аорти.

Пропонований підхід, заснований на фізичних принципах, і має на меті змінити стандарти прогнозування серцевих патологій, забезпечуючи більш точні інструменти діагностики та попередження.