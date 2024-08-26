Перелили понад 3 літри крові: поранений у Краматорську журналіст Reuters у тяжкому стані

Журналіст Reuters, який постраждав через ракетний удар по готелю "Сапфір" у Краматорську у ніч проти 25 серпня, – у тяжкому стані. Наразі він на штучній вентиляції легень, йому перелили понад 3 літри крові.

Про це на брифінгу в Дніпрі повідомив керівник медзакладу, де рятують 40-річного журналіста.

Дивіться також В Краматорську загинув радник Reuters з безпеки, двоє журналістів поранені

За словами лікаря, "медійника привезли у вкрай тяжкому стані із тяжким черепно-мозковим пораненням, численними переломами".

"Йому перелили 3,5 літра крові. На нього очікує кілька операцій", – сказав медик.

Сьогодні зранку, 26 серпня, стан журналіста вдалося стабілізувати, та він усе ще в комі. Медики повідомили, що планують провести ще декілька операцій, але вже після повної стабілізації стану.

"Поки – важкий, але є в динаміці позитивний плюс. І ми всі віримо, що журналіст виживе… Тут треба час, тому що такі поранення, важкі поранення голови, мають складнощі у лікуванні й подальшій стабілізації", – сказав він.

Головне про удар по готелю в Краматорську