Об этом на брифинге в Днепре сообщил руководитель медучреждения, где спасают 40-летнего журналиста.
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По словам врача, "медийщика привезли в крайне тяжелом состоянии с тяжелым черепно-мозговым ранением, многочисленными переломами".
"Ему перелили 3,5 литра крови. Его ожидает несколько операций", – сказал медик.
Сегодня утром, 26 августа, состояние журналиста удалось стабилизировать, и он все еще в коме. Медики сообщили, что планируют провести еще несколько операций, но уже после полной стабилизации состояния.
"Пока – тяжелый, но есть в динамике положительный плюс. И мы все верим, что журналист выживет... Здесь надо время, потому что такие ранения, тяжелые ранения головы, имеют сложности в лечении и дальнейшей стабилизации", – сказал он.
Главное об ударе по отелю в Краматорске
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