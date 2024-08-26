Об этом на брифинге в Днепре сообщил руководитель медучреждения, где спасают 40-летнего журналиста.

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По словам врача, "медийщика привезли в крайне тяжелом состоянии с тяжелым черепно-мозговым ранением, многочисленными переломами".

"Ему перелили 3,5 литра крови. Его ожидает несколько операций", – сказал медик.

Сегодня утром, 26 августа, состояние журналиста удалось стабилизировать, и он все еще в коме. Медики сообщили, что планируют провести еще несколько операций, но уже после полной стабилизации состояния.

"Пока – тяжелый, но есть в динамике положительный плюс. И мы все верим, что журналист выживет... Здесь надо время, потому что такие ранения, тяжелые ранения головы, имеют сложности в лечении и дальнейшей стабилизации", – сказал он.

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