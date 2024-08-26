Про це на брифінгу в Дніпрі повідомив керівник медзакладу, де рятують 40-річного журналіста.
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За словами лікаря, "медійника привезли у вкрай тяжкому стані із тяжким черепно-мозковим пораненням, численними переломами".
"Йому перелили 3,5 літра крові. На нього очікує кілька операцій", – сказав медик.
Сьогодні зранку, 26 серпня, стан журналіста вдалося стабілізувати, та він усе ще в комі. Медики повідомили, що планують провести ще декілька операцій, але вже після повної стабілізації стану.
"Поки – важкий, але є в динаміці позитивний плюс. І ми всі віримо, що журналіст виживе… Тут треба час, тому що такі поранення, важкі поранення голови, мають складнощі у лікуванні й подальшій стабілізації", – сказав він.
Головне про удар по готелю в Краматорську
- Російські війська завдали ракетного удару по готелю у Краматорську в ніч з 24 на 25 серпня.
- Імовірно, ворог застосував ракету "Іскандер". Удар зруйнував двоповерхову будівлю готелю, в якому жила, зокрема, група Reuters.
- Внаслідок обстрілу загинув один чоловік, ще шестеро людей – поранені: четверо репортерів, громадяни США, Німеччини, Латвії та України, а також дві місцеві жительки.
- Агентство Reuters підтвердило, що загинув 38-річний британець Раян Еванс — радник з питань безпеки агентства.