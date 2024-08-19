Пані Галина, яка протягом кар’єри стала ключовим фахівцем у сфері трансплантації, стала посмертною доноркою для двох жінок, які страждали на термінальну стадію хронічного захворювання нирок.

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Посмертне донорство

Донорські органи були трансплантовані фахівцями Центру трансплантології Першого медоб'єднання Львова, які виконали необхідні операції, щоб повернути жінкам можливість на повноцінне життя.

Днями у жінки, яка мала вроджену ваду серця та проблеми із судинами, стався інсульт — медики не змогли врятувати колегу. Рішення про посмертне донорство прийняла дочка Галини, Поліна Грановська, яка зазначила, що її мати завжди відгукувалася на прохання про допомогу та їй би було важливо продовжити робити добрі справи.

Врятовані життя

Перша реципієнтка, 39-річна жінка з Буковини, боролась з хворобою пієлонефритом більшу частину свого життя, тоді як друга, 60-річна мешканка Закарпаття, змушена була жити на діалізі після видалення уражених полікістозом нирок. Завдяки пересадці, обидві жінки тепер мають шанс вести нормальне життя.

Пересадки відбулися успішно, і обидві пацієнтки вже повернулись додому, де можуть насолоджуватися життям без щоденної потреби в діалізі. Цей акт донорства не тільки продовжив життя двох жінок, але й став свідченням незламного духу Галини Грановської та безмежної любові та відданості її сім'ї, яка допомогла реалізувати її останнє бажання допомогти іншим.