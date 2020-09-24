Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні наразі триває друга хвиля захворювання на коронавірус.

Про це Володимир Зеленський на спільній із пресконференції президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Братиславі в четвер, пише 24 канал.

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"Наразі у всьому світі, й Україна не виняток, загострення, і зростає кількість хворих. Тому у нас сьогодні справді заборонено в'їзд закордонним громадянам. Я думаю, що це правильне рішення. У нас таке рішення було, коли у нас розпочиналася перша хвиля, ми змогли її зупинити. Тоді на 40 мільйонів українських громадян у нас було від 100 до 300 хворих", – сказав Зеленський.

Однак, протягом останніх днів в Україні щодня реєструють близько 3000 хворих. За словами Зеленського, це і є друга хвиля.

Ми не можемо ризикувати, і українцями, і громадянами з інших країн, які прибувають до України. Потім, коли стабілізується ця ситуація, в Україні будуть відкриті кордони, обов'язково,

– заявив Президент України.

З початку епідемії в Україні зареєстрували 188 106 хворих на коронавірус, 3 757 з яких померли. Натомість одужав 83 458 пацієнтів. Станом на 24 вересня від COVID-19 продовжують лікуватись понад 100 тисяч громадян.