Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине сейчас идет вторая волна заболевания коронавирусом.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Братиславе в четверг, пишет 24 канал.

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"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество больных. Поэтому у нас сегодня действительно запрещен въезд зарубежным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 миллионов украинских граждан у нас было от 100 до 300 больных", – сказал Зеленский.

Однако, в течение последних дней в Украине ежедневно регистрируют около 3000 больных. По словам Зеленского, это и есть вторая волна.

Мы не можем рисковать, и украинцами, и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно,

- заявил Президент Украины.

С начала эпидемии в Украине зарегистрировано 188 106 больных коронавирусом, 3 757 из которых умерли. При этом выздоровели 83 458 пациентов. По состоянию на 24 сентября от COVID-19 продолжают лечиться более 100 тысяч граждан.