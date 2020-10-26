Президент Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики щодо захворюваності на коронавірус в Україні.

Про це президент сказав під час селекторної наради 26 жовтня, йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

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Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав,

– йдеться в повідомленні.

У відповідь Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.

До слова, МОЗ ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не обов'язково.

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Офіційна статистика: Із загальної кількості українців, у яких діагностували COVID-19, тобто із майже 349 тисячі, змогли побороти хворобу 142 537 людей.

Активних хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня в Україні – 199 923, вони продовжують лікуватись.