Президент Владимир Зеленский требует достоверной статистики по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом президент сказал во время селекторного совещания 26 октября, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики тех, кто заболел и кто выздоровел,

– говорится в сообщении.

В ответ Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, так как многие люди переносят ее на самоизоляции.

К слову, Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не обязателен.

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Официальная статистика: Из общего количества украинцев, у которых диагностировали COVID-19, то есть из почти 349 тысяч, смогли побороть болезнь 142 537 человек.

Активных больных COVID-19 по состоянию на 26 октября в Украине – 199 923, они продолжают лечиться.