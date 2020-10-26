Зеленский требует правдивой статистики по COVID-19
Президент Владимир Зеленский требует достоверной статистики по заболеваемости коронавирусом в Украине.
Об этом президент сказал во время селекторного совещания 26 октября, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики тех, кто заболел и кто выздоровел,
– говорится в сообщении.
В ответ Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел болезнь, так как многие люди переносят ее на самоизоляции.
К слову, Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не обязателен.
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Активных больных COVID-19 по состоянию на 26 октября в Украине – 199 923, они продолжают лечиться.